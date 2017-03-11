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消防鐵漢強忍父喪哀慟 演習結束才送老父最後一程

2017-03-11  16:00

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市政府9日演練全國規模最大的民安三號防災演習，模擬三井OUTLET等地遭受地震影響、世大運選手村失火、林口防災公園疏散等演習；由於新北市主辦的防災兵推與實兵演習，挑戰行政院災害防救辦公室評核8連霸佳績，這場演習堪稱台灣年度防災演習的重頭戲；新北市消防局長陳崇岳身為演習的核心推手，仍強忍父喪哀慟，堅持每次預演都到場督導，直到演習結束，趕回中部奔喪，明天將送父親最後一程，他對消防專業的投入，「消防鐵漢」的形象，深植部屬、親友心中。

新北市消防局副局長陳崇岳尊翁陳揚庭老先生上月22日，在睡夢中辭世，壽終正寢，享年82歲，陳老先生從警職退休，生育的2男3女均事業有成，其中次子陳崇岳為現任新北市消防局副局長，為國內消防搶救專家，包括九二一、八仙塵爆與復興空難搜救，都有他指揮救災的身影；陳老先生將於12日（見報日）於台中市舉辦告別式，屆時將有消防、教育等各界政商到場致哀。

陳崇岳對於父喪相當低調，也如常上班及主持民安三號演習預演，對於演習項目沒有達到預期效果，他也嚴正地要求同仁做到最好，就是希望新北市能延續優良傳統，在今天行政院災防辦的兵推與實兵演習，再度奪冠；而預演期間，他也代表消防局接待參加演習的首爾救災本部特搜隊員，大公無私精神，令對他熟識者都不禁感佩。

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  • 新北市消防局副局長「消防鐵漢」陳崇岳（左3）強忍父喪，堅持演習結束才返家奔喪，送老父親最後一程。（記者吳仁捷攝）

    新北市消防局副局長「消防鐵漢」陳崇岳（左3）強忍父喪，堅持演習結束才返家奔喪，送老父親最後一程。（記者吳仁捷攝）

  • 新北市消防局副局長「消防鐵漢」陳崇岳（左3）強忍父喪，堅持「民安3號」演習結束才返家奔喪，送老父親最後一程。（記者吳仁捷攝）

    新北市消防局副局長「消防鐵漢」陳崇岳（左3）強忍父喪，堅持「民安3號」演習結束才返家奔喪，送老父親最後一程。（記者吳仁捷攝）

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