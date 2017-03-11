嘉市垂楊路大樓1男子燒炭 消防員破門搶救

2017-03-11 15:53

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市南門派出所今下午三點多獲報，垂楊路一棟大樓，傳有男子在自家住處燒炭自殺，警方趕抵見大門深鎖，通知市消防局派員，協助破門搶救，警消一進門，發現年約66歲男子已氣絕多時，當場死亡。

報警的男子女友向警方表示，男友有心臟病史，下午外出不在家，不料返家驚見男友燒炭；死者身分跟死因，待警方進一步釐清。

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