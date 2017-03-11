通緝犯違規不停 遭警車猛攔竟喊告

2017-03-11 15:40

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名28歲的王姓通緝犯，前晚騎車行經三重重陽路三段及自強路口時，因未依兩段式左轉遭巡邏員警攔查，王男見狀竟不顧車潮，驚險加速企圖逃逸，警方擔心波及民眾，一路鳴笛追隨，10分鐘後見車潮漸多，以警用機車強行阻擋，王男被員警壓制竟揚言要提告傷害，遭喝斥後態度才逐漸軟化配合，經查發現王男為傷害通緝犯，帶回偵訊解送歸案。

警方調查，王男日前因傷害案被判拘役20天，遲未執行遭到通緝，前晚近7時許，王男違規遭員警攔查，擔心被發現通緝身分，竟選擇加速逃逸，遭員警強制阻擋，並抓住其衣領控制，王在路邊大喊，「你憑甚麼抓我，我要告你傷害。」員警當場喝斥王男表示，陰雨天還在車潮中亂鑽逃逸，危及用路人，涉嫌公共危險，王男一聽才決定配合。

警方表示，王男事後態度軟化，主動坦承自己是通緝犯，警方訊後將他解送歸案。