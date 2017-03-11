台中工地開挖意外 1工人遭活埋 警消搶救中

2017-03-11 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕台中市南區福田一街與樹義路口的一處工地，在今日下午3時許進行開挖作業時，1名工人不慎被倒塌的圍牆活埋，目前警消正在搶救中。

台中消防局於今天下午3時左右接獲通報，1名工人被埋在瓦礫土石堆之間，到現在尚未脫困，消防局已派遣人員到現場救援。