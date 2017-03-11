打烊火鍋店凌晨冒濃煙 疑電線走火無人傷

2017-03-11 15:35

［記者陳恩惠／台北報導］台北市內湖區知名石頭火鍋店「香鍋」，今天清晨1時餘突然起火燃燒，並冒出大量濃煙，由於火鍋店位於五層樓雙拼公寓的一樓，公寓住戶在睡夢中被消防車與救護車的警笛吵醒，在救難人員引導下進行疏散，所幸火勢在15分鐘內就撲滅，並無人傷亡；火調科初判，疑似電線走火引燃裝潢所致，至於詳細起火原因仍待進一步調查。

台北市消防局119勤務中心今天凌晨1時3分據報，位於北市陽光街1樓一間已打烊的石頭火鍋店，突然冒出大量濃煙，消防局立刻派出消防車11輛、救護車1輛共27名救災救護人員馳往，一抵現場驚見，現場仍不斷冒出大量濃煙，立刻破壞鐵捲門，布水線進入搶救。

消防局說，由於火鍋店位於一棟雙拼五層樓公寓的1樓，樓上仍有8戶，消防人員立刻一一上樓敲門通知，現場疏散7男7女在內共14名住戶，同時緊急聯絡店內負責人到場處理，所幸火勢在15分鐘內完全撲滅，初步勘驗，疑似電線走火引燃裝潢，現場燃燒面積僅0.01平方公尺，詳細起火原因還有待火調人員調查。