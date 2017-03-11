文山住宅火警 1男送醫搶救

2017-03-11 15:02

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市文山區木新路一棟大樓4樓，今天下午發生火警，消防人員獲報到場，疏散6人，並在浴室內尋獲1名被嗆昏，已沒有生命跡象的63歲方姓男子，已送往萬芳醫院搶救中。

消防人員表示，現場為4層樓RC建築物頂加1層，於4樓燃燒，住宅用途，住宅內堆放大量雜物，燒燬客廳雜物，燃燒面積約5平方公尺，無安裝住警器。