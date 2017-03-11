不滿胞兄欠錢不還PO個資追債 弟反觸法挨罰9萬

2017-03-11 15:09

〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓男子不滿胞兄欠錢不還，竟把法院裁定的本票強制執行狀、假扣押狀、胞兄的身分證編號等個資，全PO在臉書上追債。基隆地院日前審結，依違反個人資料保護法判他3月徒刑，得易科9萬元罰金。

判決指出，35歲林姓男子與胞兄有債務糾紛，不滿胞兄不出面處理，去年4月間以手機登入臉書後，將胞兄的姓名、出生年月日、身分證編號、住處、本票強制執行狀、家事起訴狀、假扣押狀等個資全PO在社群網站上。

林的胞兄發現自己的個資遭弟弟公布在臉書上，氣到報警處理，林因而被檢方依違反個人資料保護法起訴。

法院審理時，林解釋，他忘了遮掩，不是故意要洩漏哥哥的個資，且他PO上去沒多久就趕快刪除了；他之所以PO哥哥的個資，是希望哥哥趕快還錢。

法院認為，林明知土地登記謄本等文件上，有哥哥的個人資料，仍執意PO出哥哥的個資，觸犯個人資料保護法，依法判他3月徒刑，得易科9萬元罰金。