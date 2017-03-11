租騎協力車翻車受傷 遊客控煞車失靈求償敗訴

2017-03-11 16:59

［記者鄭淑婷／桃園報導］騎協力車翻車撞斷牙齒、骨折，遊客控煞車失靈、業者未善盡安全宣導等責任，控告協力車業者並求償60萬元，不過，桃園地檢署檢察官勘驗車體，煞車系統正常且遊客租車時曾檢查確認，認為業者沒有疏失，民事部分也敗訴。

王女於103年6月23日下午4點多，與家人到桃園市新屋區著名景點綠色隧道遊玩，向入口處協力車業者租用2人及4人協力車，王女與姊姊共乘1輛4人協力車，爸媽則騎乘2人協力車，王女與姊姊才出發、騎了約6、70公尺，就在新屋區觀海橋下橋方向下坡處，不慎失控、連人帶車摔落2公尺深邊坡，王女坐在副駕駛座，傷勢最為嚴重，下巴、大腿膝蓋骨折，臉部撕裂傷還撞斷8顆牙，負責操控的姊姊幸運只有輕傷。

王女質疑當時煞車失靈，業者未善盡保養責任，且租車時僅告知幾點還車，並未向遊客善盡安全宣導及周邊道路狀況說明，控告協力車業者業務過失及民事求償，王女指出，受傷害讓她無法久站，醫藥費及其他損失至少145萬元，且她學的是美容美髮，往後恐失去美髮工作機會，她僅先請求60萬元。

劉姓業者則表示，事發協力車車齡僅2年，王女一行人租用協力車時，王女姊姊負責操控、煞車，王女也曾試騎一段並按壓煞車，車頭也無偏向的問題，交付車子時確實是沒問題。

檢察官事後勘驗事發協力車，煞車系統確實沒問題，且兩人出發前曾檢查車子確認，認為業者並無業務過失問題，偵結予以不起訴處分；民事部分，桃園地院法官認為，王女無法舉證協力車確實有問題，事發路段為平整柏油路，雖有坡度但仍為直線，並非特別危險的路段，且業者出租協力車未限定遊客騎乘路線，無法預知遊客會往哪裡騎，因此，難以主張業者得就危險路段示警，審結駁回王女求償。