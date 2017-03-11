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文山住宅火警 1男送醫搶救
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照顧中心無緊急照明 看護蠟燭固定在紙上

2017-03-11  14:48

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市龍潭區「私立愛心長期照顧中心」，10日清晨火警釀4死13傷，負責人父子檔鍾朝麟、鍾健民父子及越籍看護黎氏梅紅，被依業務過失致死罪嫌送辦，越籍看護多了1條公共危險罪嫌，3人訊後被諭知50萬、50萬、10萬元交保。

看護供稱，因停電她在凌晨1點、3點多，點了共4支蠟燭，放在病房舖有桌布的塑膠櫃子，上頭有1張紙，她將蠟油滴在上方固定蠟燭後，就到1樓休息，沒想到清晨5點多發現火煙，衝上樓查看已濃煙密布。

看護供稱，因停電、2樓沒有緊急照明，深夜仍需查探長輩的狀況，她與其他看護討論後，決定在病房內點蠟燭；檢警調查，照顧中心1樓為合法立案，可收容22人，2樓則是違規使用、超收，連1樓通往2樓的電梯都用夾板掩飾，2樓幾乎沒有消防設施，4支蠟燭有1支已燒融，是否因蠟燭傾倒或即將燒盡時，火苗引燃周邊易燃物釀災，仍需待火警鑑定報告出爐才能確認。

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  • 桃園市龍潭區「私立愛心長期照護中心」火警，釀4死13傷。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市龍潭區「私立愛心長期照護中心」火警，釀4死13傷。（記者鄭淑婷攝）

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