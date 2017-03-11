台北市公寓火警 1人無生命跡象

2017-03-11 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北市文山區木新路3段243巷1棟公寓的4樓住家，於今日中午12時左右發生火警，鄰居發現後連忙撥打119，警消到達後隨即撲滅火勢，但從屋內救出的63歲方姓男子沒有生命跡象，目前正送醫急救中。

據《蘋果日報》報導，消防隊接獲通報後派出63名消防隊、6輛消防車、3輛救護車抵達現場，順利將火災撲滅，不過4樓起火處救出的方男疑似吸入濃煙後嗆昏，警消已將他送往萬芳醫院救治。