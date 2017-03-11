員林國宅紛爭愈演愈烈 保全遭住戶開車壓腳

2017-03-11 14:55

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林國宅規劃1、2樓為商業設施百貨公司，地下1樓為超市及353個停車格，但竣工20年至今20年一直乏人問津，直至去年才標售成功，不過卻有部分住戶對產權交易有疑慮，與新業主屢生紛爭，昨晚雙方再度上演鐵公雞戲碼，連警察都來維持秩序，不過一保全為阻擋住戶開車進入產權區，仍不慎被壓傷腳，目前已向對方提告傷害。

員林國宅商業設施樓層委由彰化縣府標售，曾歷經41次流標，直到去年6月由賴姓業者以以3億4903萬元得標，取得所有權，並於去年12月展開施工，結果引來住戶對於建物結構安全的疑慮，要求停工，部分住戶仍感不滿，甚至阻擋賴姓業主進入國宅，遭提告強制罪，昨日再傳出提告傷害，雙方衝突愈演愈烈。

昨日晚間，雙方再度在車道口上演爭奪戰，1名蔡姓住戶（44歲）欲開車進入，但遭業主聘請的保全阻擋，蔡男執意前行，造成曾姓保全（46歲）左腳掌被壓傷，現場因此陷入一片混亂。

員林派出所所長林瑞珉表示，近日雙方衝突時，警方都派員前往維持秩序，目前已受理2件強制罪、1件傷害罪，呼籲民眾理性，不要發生衝突。