一毛錢都沒借到反成人頭戶 悲情女：我也是受害者
2017-03-11 14:44
〔記者許國楨／台中報導〕由於人頭帳戶取得不易加上易遭凍結「存活率」不高，詐團騙人頭帳戶的手法層出不窮﹗台中市廖姓女子為籌措父親喪葬費用經由網路找到自稱民間信用借款業者，並依指示將名下帳戶、提款卡寄送到對方指定的便利超商，結果連一毛錢都沒借到，反因帳戶被匯入多筆詐騙贓款被列為人頭帳戶，還因此被依詐欺罪嫌送辦，讓廖女不禁喊冤「我也是受害者」。
台中市刑大科偵隊近來清查詐騙車手提款的人頭帳戶，發現住在台中市的30歲廖女名下帳戶有多筆來路不明的款項匯入，經查果然是詐團以「猜猜我是誰」的詐騙老梗，在上月以亂槍打鳥方式向3名被害者詐得共35萬元的贓款。
警方懷疑廖女是詐團共犯，本週二持搜索票前往其北屯區住處查緝時，廖女不斷向警方哭訴，因父親在去年底身亡，為了籌措喪葬費用，在網路看到民間借款廣告，想要借款4萬元，利息每月1000元。
對方同時以LINE通訊軟體要求她依指示提供存簿、提款卡並寄送到指定的便利超商才會撥款，沒想到連一毛錢都還沒借到，帳戶反被詐團利用做為人頭帳戶，只是廖女雖極力喊冤「我也是受害者」，警方也相當同情其遭遇，但訊後全案仍得依詐欺罪嫌送辦。
警方呼籲，在網路或報紙求職廣告，應徵時不需要將提款卡及密碼告訴對方，如要求寄送提款卡、存簿及告知密碼一定是詐團一貫伎倆，可撥165反詐騙專線查證。
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