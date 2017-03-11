| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
文山住宅火警 1男送醫搶救
 首頁 > 社會

鋼樁從天而降 工地主任被砸倒地

2017-03-11  14:36

〔記者王捷／台南報導〕台南市東區凱旋路一帶今天上午傳出工地意外，一處正在興建的地下室，正要調怪手吊掛鋼板樁時，鋼板樁夾的頭突然斷裂，導致鋼板樁砸中劉姓工地主任，右前額頭出現嚴重撕裂傷，右腳骨折，當場昏倒且沒有呼吸心跳，救護員緊急送到醫院急救，目前暫時恢復呼吸心跳，但仍有生命危險，警方正在調查是否有人為因素。

警方指出，這起工安意外，還在調查案發原因，42歲劉姓工地主任在東區凱旋路監督工地施工，現場是施做鋼板樁固定地基，案發時正在打鋼板樁，疑鋼板樁上頭的接頭焊接處斷裂，導致鋼板樁傾斜，砸到劉姓工地主任，劉姓工地主任的安全帽破裂，右額頭出現嚴重撕裂傷，右腳骨折，當場昏倒。

救護員到場後，立即劉姓將工地主任送上救護車，並一邊幫他做人工呼吸，緊急送往醫院急救，目前已經恢復心跳，但尚未脫險。

廣告
  • 這起工安意外，有沒有人為情況，警方正在調查。（記者王捷翻攝）

    這起工安意外，有沒有人為情況，警方正在調查。（記者王捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 工安意外 鋼板 鋼板樁
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧西式海鮮飯
清爽餐✧翠玉黃金豬
盅湯✧佛手瓜煲牛腩
８５度泡咖啡最好？
轉寄

標題：鋼樁從天而降 工地主任被砸倒地


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月11日‧星期六‧丁酉年二月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.