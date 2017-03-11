鋼樁從天而降 工地主任被砸倒地

2017-03-11 14:36

〔記者王捷／台南報導〕台南市東區凱旋路一帶今天上午傳出工地意外，一處正在興建的地下室，正要調怪手吊掛鋼板樁時，鋼板樁夾的頭突然斷裂，導致鋼板樁砸中劉姓工地主任，右前額頭出現嚴重撕裂傷，右腳骨折，當場昏倒且沒有呼吸心跳，救護員緊急送到醫院急救，目前暫時恢復呼吸心跳，但仍有生命危險，警方正在調查是否有人為因素。

警方指出，這起工安意外，還在調查案發原因，42歲劉姓工地主任在東區凱旋路監督工地施工，現場是施做鋼板樁固定地基，案發時正在打鋼板樁，疑鋼板樁上頭的接頭焊接處斷裂，導致鋼板樁傾斜，砸到劉姓工地主任，劉姓工地主任的安全帽破裂，右額頭出現嚴重撕裂傷，右腳骨折，當場昏倒。

救護員到場後，立即劉姓將工地主任送上救護車，並一邊幫他做人工呼吸，緊急送往醫院急救，目前已經恢復心跳，但尚未脫險。