說好的義氣呢？ 毒蟲遇警盤查竟放同伴鴿子
2017-03-11 14:32
〔記者許國楨／台中報導〕黃姓男子開車搭載鄭姓友人外出訪友，因違規併排遇警盤查，身上攜毒的黃男心虛顧不得下車到超商購物的鄭男，竟衝撞前後包夾的兩部警車後加速逃竄，留下滿臉錯愕、身上也有毒品的鄭男，呆楞現場被警帶回，黃男稍後雖主動到案說明，仍被鄭男不斷埋怨，「虧我們還是從小玩到大的麻吉，你這樣的行為真是沒義氣。」
台中市警局保安大隊第一中隊本週三晚間巡經公園路時，發現一部白色自小客車違規併排停車，副駕駛座24歲的鄭姓男子，下車至便利商店購物，由於已影響到後方車流的順暢，員警立即遂趨前盤查。
此時開車的24歲黃男見警車靠近，竟故意以倒車、迴車的方式，衝撞前後包夾的兩部警車，造成前方警車後保桿擦損、後方警車前保桿嚴重凹陷，黃男衝撞出空間後隨即迴轉加速逃竄，逃逸時又擦撞到一部自小客，造成自小客車右側車身凹損。
員警見狀原欲追緝，卻因當時行人及車潮擁擠，為避免追車造成其他用路人安全，決定停止追逐，並立即通知交通分隊前來處理民眾車損，同時將進入超商購物的鄭男攔下盤查，當場在一頭霧水的鄭男身上起出K毒帶回偵辦。
員警隨後透過黃男母親聯絡黃男到案說明，鄭男不斷埋怨黃男沒義氣，竟然丟下他先落跑，虧他們還是從小玩到大的好友；黃男則供稱，因身上有K毒唯恐被查緝，才會衝撞警車逃離，訊後全案依妨礙公務、毀損、毒品等罪嫌送辦。
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