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中市警員登合歡東峰失蹤 警、消上山搜尋中

2017-03-11  14:05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台中市1派出所59歲潘姓警員，10日獨自攀登合歡東峰，但徹夜未歸，家人因聯絡不上他，上午報案請求協尋，包括南投、花蓮兩縣的消、警，及太管處和太警隊、松雪樓均派員上山搜尋，到下午1時50分截止還未找到人。

台中市59歲的潘姓警員是在昨日上午騎機車到合歡山，機車停在松雪樓停車場，再從登山口攀登合歡東峰，原告訴家人昨晚會返家，但到今日清晨仍未見人影，家人焦急萬分，上午打電話向南投縣消勤務中心報案。

潘姓警員的機車上午還在松雪樓，研判他並未離開合歡山，南投縣和花蓮縣消防局共出動6名消防搜救人員，連同太管處、太警隊、松雪樓和仁愛警方，一行10多名搜救人員上山，消防勤務中心也每隔一段時間打其行動電話，但都沒有訊息。到下午1時50分仍未尋獲。

消防局勤務中心指出，合歡東峰海拔3421公尺，有登山步道，來回大約1個多小時，算是很容易親近的山。每年5月高山杜鵑盛開時，每天都吸引眾多遊客上山賞花、拍照。

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  • 合歡東峰景色優美，高山杜鵑盛開時遊客最多，台中市59歲的潘姓警員昨天獨自走這段登山步道後失聯失蹤。（記者陳鳳麗翻攝）

    合歡東峰景色優美，高山杜鵑盛開時遊客最多，台中市59歲的潘姓警員昨天獨自走這段登山步道後失聯失蹤。（記者陳鳳麗翻攝）

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