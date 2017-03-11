酒駕斷魂又一樁！男子酒駕自撞分隔島1死2傷

2017-03-11 14:07

〔記者林嘉東／新北報導〕丁姓男子昨晚酒後駕車載2名友人，在台2線萬里路段，失控自撞安全島頭，丁傷重不治，2乘客分受頭部挫傷、骨折等傷。

金山分局交通分隊小隊長張簡富豐指出，丁的車只要稍微偏一點，撞到中央分隔島護欄，就不會這麼嚴重，不幸的是，丁的車是直直朝島頭撞，整輛車頭包住島頭，才會這麼嚴重。

張簡富豐說，丁急救時身上有酒味，抽血後也確定丁酒駕肇事。

新北市消防局萬里分隊昨晚10時許，接獲許姓婦人報案指，台二線49.1公里（萬里加油站至翡翠灣間）有一輛車自撞分隔島。

消防員趕抵發現車上有3人，先將已昏迷在駕駛座的丁男送醫急救，經急救後，仍傷重不治，前乘客座的李姓男子頭部挫傷，後座的葉姓男子則腳步骨折。

警方指出，住雲林的58歲丁男昨駕車北上訪友，可能不熟悉路況，加上事故當時大雨滂沱，才會自撞分隔島，因此呼籲，用路人在視線不良時，一定要減速慢行。

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