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文山住宅火警 1男送醫搶救
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「睡前還好好的」 失戀男子趁父熟睡跳樓亡

2017-03-11  13:50

〔記者陳薏云／新北報導〕清晨巨響！一名35歲鄭姓男子，今晨6時許從新北市中和區景新街的住處12樓頂躍下，腦漿四溢當場慘死，鄭男父親到場時直呼，「睡前明明好好的！」

警方調查，死者身上無證件，但有把機車鑰匙，警方比對車輛後確認身分，並找到家屬前來認屍。死者父親表示，兒子去年與女友分手後，就患有憂鬱症，但都有就診吃藥，昨晚兒子睡覺時，他還去房內查看並無異狀，沒想到兒子居然會想不開。

警方表示，監視器內，鄭男獨自1人搭電梯上頂樓，才不到10分鐘就墜樓身亡，相關死因還請檢方調查釐清。

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  • 中和區景新街今早發生墜樓案件。（記者陳薏云翻攝）

    中和區景新街今早發生墜樓案件。（記者陳薏云翻攝）

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