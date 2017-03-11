閨密吵翻 她PO友人泳裝照罵酒家女被訴

2017-03-11 13:45

［記者鄭淑婷／桃園報導］29歲張姓女子與黃姓女子原是好友，後因故吵架鬧翻，張女故意在臉書PO出黃女身著泳裝的照片，並寫著，「在酒店工作，老想拍一堆想網紅的裸照，吸引那些豬哥上門，敗壞社會風氣」，並在Line特定群組以粗話辱罵黃女，「小心我找人出氣在妳小孩身上」，桃園地檢署檢察官認定張女構成妨害名譽、恐嚇罪嫌，偵結將她提起公訴。

黃女指控，她只是家庭主婦，從沒有在酒店上過班，張女PO出她的照片及惡意撰文誹謗，臉書和Line群組有上百人看到，害她不斷跟友人解釋，也擔心小孩受到危險，決定報案提告張女。