通化街驚傳火災 警消到場灌救

2017-03-11 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕台北市通化街1處建築物於今日下午1時許發生火災，現場瀰漫濃煙，幸好消防局就在附近，目前已趕到現場灌救。

有民眾在今天下午1時3分在PTT發文表示通化街有火警，消防車跟救護車都來得很快，隨後也有幾位鄉民紛紛PO出照片，只見附近街道已佈滿濃煙，警消正進行搶救。