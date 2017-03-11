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羅東林管處響應植樹活動 今送出4千株苗木美化家園

2017-03-11  13:22

［記者江志雄／宜蘭報導］3月春暖花開，是適合種樹的季節，林務局羅東林管處今天與宜蘭市公所、羅東鎮公所、基隆市政府合辦3場植樹活動，林管處提供近4千株苗木，給大家帶回家美化家園。

宜蘭市公所在中華路變龍生態園區辦理「雞來運轉，植得熊鑽」，羅東鎮公所在羅東鎮慢速壘球場舉辦「植樹護林，守護台灣」，基隆市政府在國立海洋科技博物館舉辦「植樹月植樹紀念活動」。

鄉親持三張發票兌換一株苗木，桂花、杜鵑、流蘇、含笑等樹種任君挑選，宜蘭市及羅東鎮贈苗活動所得發票，轉捐給宜蘭縣聯合勸募基金會等社福單位，盼為社會公益盡份心力。

羅東林管處提醒大家，帶回去的小樹苗需要細心照顧，才能成長茁壯，植樹月活動訊息，可上林務局活動官網查詢，網址：http://www.106arbormonth.com.tw/。

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  • 羅東林管處今天送出近4000株樹苗，響應植樹活動。（圖由羅東林管處提供）

    羅東林管處今天送出近4000株樹苗，響應植樹活動。（圖由羅東林管處提供）

  • 鄉親領取樹苗回家綠美化。（圖由羅東林管處提供）

    鄉親領取樹苗回家綠美化。（圖由羅東林管處提供）

  • 羅東鎮的發票換樹苗相當踴躍。（圖由羅東林管處提供）

    羅東鎮的發票換樹苗相當踴躍。（圖由羅東林管處提供）

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