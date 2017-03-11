高雄廢棄輪胎廠大火 「毒」煙竄天際

2017-03-11 13:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今天中午11點半左右，高市橋頭區中崎橋附近傳出廢棄輪胎廠火警，消防局獲報後派遣10車24人出水搶救，近中午時分傳出火勢獲得控制，但因仍有餘火未盡，警消正持續搶救中。

由於燃燒廢輪胎會產生劇毒戴奧辛、氮氧化物等懸浮微粒，消防隊也驅散圍觀民眾，避免他們吸入有毒；廢棄輪胎廠內應無人員受困，至於起火原因仍待進一步調查。