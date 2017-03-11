教育從小做起！新店消防教學童防災

2017-03-11 13:07

〔記者陳薏云／新北報導〕教育從小做起！新北市政府消防局安康分隊為昨日於新北市立達觀國民中小學進行防火宣導，現場超過千名學生參與，以親身體驗的方式，提升學童災害時第一時間應變作為及降低災害所帶來之影響。

安康消防分隊於昨下午2時至達觀國中進行進行各式防火防災宣導及實作，先向小朋友介紹住宅用火災警報器作用，並讓學生學生親手操作滅火器，讓學生更有臨場感，也更能應付突發狀況，另外還有防溺宣導、CPR宣導、滅火器操作要領、用火用電安全及一氧化碳防治等。

安康婦宣分隊宣導教官陳音芝表示，針對國中、小之防火宣導，不僅僅是傳達正確觀念外，更要使他們學習如面臨災害時第一時間反應及應變進而降低災害所帶來的影響。