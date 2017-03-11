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超瞎！詐騙公文錯誤百出 2屁孩假冒檢察官被識破

2017-03-11  13:43

〔記者湯世名／彰化報導〕超瞎！2名年僅17歲的李姓、林姓詐騙集團成員持偽造公文，自稱彰化地檢署檢察官向1名李姓退休老師詐騙，2人在屋外鬼鬼祟祟，附近居民目擊形跡可疑報案，警方趕抵現場，當場將2人逮捕到案，警方發現公文上被害人名字的「添」竟錯打成「天」，以及「台灣省彰化市地方法院」等多處內容錯誤百出，居民笑稱「連公文格式、內容都搞錯！真是乳臭未乾的屁孩！」

彰化警分局調查，1名李姓退休教師本月8日接到自稱是彰化地檢署檢察官的電話，對方指稱有詐騙集團偽造他的帳戶進行詐騙，要求其交付提款卡、存摺及印章進行監管，地檢署會派檢察官上門拿取證物，此時2名詐騙集團車手李姓、林姓少年從台中市搭火車到彰化火車站，再轉搭計程車到花壇鄉李姓退休教師家門口，準備假冒檢察官向對方施以詐術。

由於李、林2人在李姓退休教師屋外鬼鬼祟祟，被附近居民發現認為形跡可疑，立即向彰化警分局花壇分駐所報案，所長游錫明立即率員趕抵現場，果然發現2人拿著公文袋，將2人攔下搜查，2人坦承是詐騙集團車手，當場人贓俱獲。

警方查看兩張公文，發現內容錯誤百出，不僅被害人名字的「添」錯打成「天」，竟還印上「台灣省彰化市地方法院」，且內容還印有「防制洗錢條例」、「洗錢防制條款」等前後顛倒的字眼，另外還把「法務部行政執行署」錯印成「法務部行政執行處」。其中1張甚至還印成直式，警方表示現在公文格式全部都是橫式，已經沒有直式的格式了。

李姓退休教師驚覺險些被騙後感謝警方、稱「還好你們及時逮人，要不然我的老本可要被騙光了！」2名少年則供稱他們是第一次犯案，代價是共可獲得5000元，他們還是從便利商店收取詐騙集團傳真的兩張公文，根本不知道內容有那麼多錯誤。

警方偵訊後，將2名少年依詐欺罪嫌移送法辦，並追查幕後的詐騙集團。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 2名詐騙集團車手在民宅前鬼鬼祟祟，被居民發現可疑報案逮人。（記者湯世名翻攝）

    2名詐騙集團車手在民宅前鬼鬼祟祟，被居民發現可疑報案逮人。（記者湯世名翻攝）

  • 詐騙集團假冒法務部的公文，內容錯誤百出，其中「台灣省彰化市地方法院」名稱就錯誤。（記者湯世名攝）

    詐騙集團假冒法務部的公文，內容錯誤百出，其中「台灣省彰化市地方法院」名稱就錯誤。（記者湯世名攝）

  • 詐騙集團假冒法務部的公文，內容錯誤百出，被警方揪出。（記者湯世名攝）

    詐騙集團假冒法務部的公文，內容錯誤百出，被警方揪出。（記者湯世名攝）

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