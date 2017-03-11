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騎贓車偷人皮包還謊報身分 竊嫌臉上有痣露餡

2017-03-11  13:19

［記者謝武雄／大園報導］當真是賊星該敗！家住桃園市觀音區的48歲廖姓男子，今天早上與朋友相約釣魚，途中順手牽羊偷了個皮包，警方找上門還以堂弟身分應訊，未料，廖姓男子左嘴角有痣，檔案照片卻沒有痣，當場被警員識破，全案依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，廖姓男子今日上午與朋友相約到大園老街溪旁釣魚，途中經過中山北路257巷土地公廟時，發現裡面放著一只皮包，廖男見四下無人於是下手行竊，被害人發現東西不見立即報警；警方到場查看時，發現附近只有廖姓男子，遂上前盤查。

廖姓男子作賊心虛，竟然謊報堂弟身分應訊，但員警發現廖姓男子左嘴角有痣，與檔案照片不符，隨後員警以人臉辨識系統查出廖姓男子身分，還發現他騎的機車是贓車，廖姓男子見狀只好坦承犯行，並從機車行李廂內拿出偷來的皮包。

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  • 廖姓男子謊報身分應訊，卻因為臉上有痣露餡。圖中紅圈為痣。（記者謝武雄翻攝）

    廖姓男子謊報身分應訊，卻因為臉上有痣露餡。圖中紅圈為痣。（記者謝武雄翻攝）

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