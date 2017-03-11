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主人醉臥超商前 忠犬護主守整夜

2017-03-11  12:05

〔記者王善嬿／嘉市報導〕年約45歲陳姓男子今清晨，被人發現倒臥在台林街一間超商門口，據了解，陳男疑清晨3、4點從嘉縣民雄鄉14甲步行到超商飲酒，不勝酒力下醉倒在門口，因夜間氣溫下降，超商店員擔心他因此失溫不起，通報警消到場處理。

市消防局後湖分隊7點03分趕抵，警方也已到場，警消詢問陳某住址，及身體是否不舒服？陳某回應沒有，只是喝醉酒、想睡覺，可以自己走路返家，而陳某養的黑色台灣土狗，在旁邊守護主人整夜，陳某離去，這隻狗也跟著主人離開。

警消調查，現場有聞到酒味，但沒看到酒瓶；後湖分隊員楊東明說，要靠近詢問陳某健康情形時，狗也很乖巧，疑似有靈性，知道警消是來救主人，也未吠叫。

後湖分隊小隊長林義發表示，一般酒醉除可能影響健康，也可能因摔傷導致危險；現在一個分隊2台救護車，如到場後，酒醉患者不願就醫，恐損耗醫療救護資源，耽誤其他危急情形患者，希望民眾珍惜救護資源，將救護車留給有需要的患者。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 陳姓男子被民眾發現倒在超商門前，因晚間氣溫較低，擔心他失溫，警消到場初步詢問無大礙，陳某養的黑狗則乖乖在旁守護，頗有靈性。（記者王善嬿翻攝）

    陳姓男子被民眾發現倒在超商門前，因晚間氣溫較低，擔心他失溫，警消到場初步詢問無大礙，陳某養的黑狗則乖乖在旁守護，頗有靈性。（記者王善嬿翻攝）

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