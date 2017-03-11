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修車爆糾紛 男帶汽油、番仔火欲自焚判刑2月

2017-03-11  12:04

〔記者陳慰慈／新北報導〕患有重度憂鬱症的曹姓男子，因修車問題，對汽車維修廠不滿，去年3月7日晚間6時許，開車載著裝有20公升汽油的汽油桶及打火機，前往汽車維修廠，向廠長表示要引火自焚後，旋即自汽車後座取出汽油桶，被汽修廠員工制止後，他又打開前油箱蓋，作勢扣按打火機，接近加油孔，試圖引燃汽油，打算放火燒燬汽修廠，員工奮力奪取他的打火機，才未釀成火災。

新北地院認為，曹男無前科，且犯後態度良好，表示已知此行為嚴重性，加上憂鬱症已持續就診控制中，醫院評估，若在精神醫療追蹤治療情形穩定之下，無立即再犯或危害公共危險之虞，日前依預備放火燒燬現有人所在之建築物罪，判處曹男有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年，可上訴。

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  • 男子對汽車維修廠不滿，帶汽油、打火機欲引火自焚，因犯後有悔意，新北地院判他徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。（記者陳慰慈攝）

    男子對汽車維修廠不滿，帶汽油、打火機欲引火自焚，因犯後有悔意，新北地院判他徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。（記者陳慰慈攝）

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