| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

高雄河堤公園驚傳溺水 男子疑無生命跡象

2017-03-11  10:54

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市三民區河堤公園今天上午驚傳有人溺水，消防局於上午10點半獲報，立刻調派鼎金及新莊分隊救難人員到場，發現一名年約40歲的男性浮在水面、臉朝下，疑似已無生命跡象，將溺者救上岸後進行心肺復甦術，再送醫急救，溺水原因有待調查。

廣告
  • 高市三民區河堤公園今天上午驚傳有人溺水，疑無生命跡象送醫。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    高市三民區河堤公園今天上午驚傳有人溺水，疑無生命跡象送醫。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 溺水
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧西式海鮮飯
清爽餐✧翠玉黃金豬
盅湯✧佛手瓜煲牛腩
８５度泡咖啡最好？
轉寄

標題：高雄河堤公園驚傳溺水 男子疑無生命跡象


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月11日‧星期六‧丁酉年二月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.