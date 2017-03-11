高雄河堤公園驚傳溺水 男子疑無生命跡象

2017-03-11 10:54

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市三民區河堤公園今天上午驚傳有人溺水，消防局於上午10點半獲報，立刻調派鼎金及新莊分隊救難人員到場，發現一名年約40歲的男性浮在水面、臉朝下，疑似已無生命跡象，將溺者救上岸後進行心肺復甦術，再送醫急救，溺水原因有待調查。