綠島沿岸遭黑油附著 畫面讓人憤怒又不捨...

網友在臉書放上綠島沿岸遭重油污染畫面。（俞明宏提供）

2017-03-11 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕綠島沿岸的海岸和海底，昨被發現遍布油污，台東縣環保局長謝清泉表示將全力調查。有網友拍下受污染的海岸畫面，原先美麗的海灘覆蓋上黑色的油污，讓人看了難過不捨。

本報報導，海巡署81大隊綠島安檢所表示，從中寮漁港至綠島人權紀念公園長達8公里的沿岸遭受重油污染，當地潛水人士發現甚至連海底都有污油沉入。環保局長謝清泉表示，環保署及縣環保局已組成綠島海污緊急處理小組，研判可能是船隻偷排，將全力調查。

網友在臉書放上綠島遭污染畫面，氣憤地說：「這樣惡質的船東或船長，省下幾佰萬的廢油處理費，卻是用犧牲環境來換取，不怕絕子絕孫嗎？」並推測是大型輪船趁著東北季風偷偷排放，他擔憂如果真的是船舶專用重油，沒打上岸的最後還是會沉入海底，造成嚴重生態破壞。

污染看來相當嚴重。（俞明宏提供）