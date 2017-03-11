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休旅車有事嗎？ 直接撞進超商嚇死人

2017-03-11  10:47

〔即時新聞／綜合報導〕高雄五甲的一間便利商店，於今日凌晨2時許被一輛休旅車撞入店面，整面玻璃碎得滿地都是。店主心有餘悸地表示，有位常客原本都習慣坐在撞進來的地方，當時卻恰巧改到旁邊去坐，因此逃過了一劫。

有民眾在「爆料公社」臉書社團發文指出，這間超商是朋友開的，他聽老闆說幸好用餐區的熟客不知為何換位置，所以休旅車撞進用餐區時沒有造成任何傷亡。

網友看到後也紛紛留言，有人打趣地說休旅車可能是把超商當成得來速了，想要「路過」點餐沒想到就直接撞上去；還有人認為冰箱有做到阻擋的作用，否則不知道這輛休旅車還要開多遠。

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  • 休旅車直接撞進便利商店的用餐區。（圖擷自「爆料公社」臉書社團）

    休旅車直接撞進便利商店的用餐區。（圖擷自「爆料公社」臉書社團）

  • 休旅車撞進超商後停在原地。（圖擷自「爆料公社」臉書社團）

    休旅車撞進超商後停在原地。（圖擷自「爆料公社」臉書社團）

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