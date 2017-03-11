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他去超商「摸」一片 又被查出偷車、吸毒

2017-03-11  09:34

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園八德警分局大安派出所警員接到超商店員報案，有男子竊取店內貨架上價值200元遊戲光碟後逃逸，警方調閱監視器畫面掌握男子身分，昨天下午循線在中壢區中化路逮人，涉案的27歲詹姓男子不但是竊盜通緝犯，身上被搜出重0.44公克安非他命及吸食器，連機車都是偷來的，警方訊後今依竊盜、毒品等罪將他移送法辦。

詹嫌供稱，機車是從朋友家中偷來的，而毒品是在中壢向綽號「阿賢」的男子以數千元購得。

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  • 詹嫌偷超商遊戲光碟落網，偷來的機車與身上毒品都被查獲。（記者鄭淑婷翻攝）

    詹嫌偷超商遊戲光碟落網，偷來的機車與身上毒品都被查獲。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 詹嫌偷超商遊戲光碟落網，偷來的機車與身上毒品都被查獲。（記者鄭淑婷翻攝）

    詹嫌偷超商遊戲光碟落網，偷來的機車與身上毒品都被查獲。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 詹嫌偷超商遊戲光碟落網，偷來的機車與身上毒品都被查獲。（記者鄭淑婷翻攝）

    詹嫌偷超商遊戲光碟落網，偷來的機車與身上毒品都被查獲。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 詹嫌偷超商遊戲光碟落網，偷來的機車與身上毒品都被查獲。（記者鄭淑婷翻攝）

    詹嫌偷超商遊戲光碟落網，偷來的機車與身上毒品都被查獲。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 詹嫌偷超商遊戲光碟落網，偷來的機車與身上毒品都被查獲。（記者鄭淑婷翻攝）

    詹嫌偷超商遊戲光碟落網，偷來的機車與身上毒品都被查獲。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 詹嫌偷超商遊戲光碟落網，偷來的機車與身上毒品都被查獲。（記者鄭淑婷翻攝）

    詹嫌偷超商遊戲光碟落網，偷來的機車與身上毒品都被查獲。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 詹嫌偷超商遊戲光碟落網，偷來的機車與身上毒品都被查獲。（記者鄭淑婷翻攝）

    詹嫌偷超商遊戲光碟落網，偷來的機車與身上毒品都被查獲。（記者鄭淑婷翻攝）

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