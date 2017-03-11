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變態男專偷女用內衣褲 竟稱穿著吸毒消除恐慌感

2017-03-11  09:22

〔記者洪定宏／高雄報導〕無業的李姓男子專偷女用內衣褲，他至少在3個月內，於高雄市三民區及左營區的自助洗衣店，犯下12起竊案；日前落網時，還身穿女用內衣褲，李嫌聲稱要穿著吸毒，才能消除莫名的恐慌感。

警方在李嫌住處起出為數頗多的女用衣物，包括內衣40件、內褲83件、衣服20件、網襪3件、牛仔短褲3件、短裙1件、牛仔連身衣褲1件、洋裝3件、白色毛衣1件、白色外套1件，及安非他命殘渣2袋、吸食器等。

警方說，只有5位被害人到派出所指認，但得知被李嫌穿過，覺得很髒，拒絕領回，將送至地檢署贓物庫。

高雄警方今天發布訊息指出，去年12月起，接獲自助洗衣店衣物遭竊案，且失主幾乎都是女性，調閱監視器畫面發現，李嫌騎黑色機車載洗衣籃到自助洗衣店，將偷來的衣物放在洗衣籃後離開。

警方以車追人，在左營區重立路逮捕李嫌，在他的租屋處床上，赫見各式女用內衣褲，不僅自己會穿，連搬家時也整批打包收藏，警方依竊盜及違反毒品危害防制條例，將他移送法辦。

41歲、有竊盜前科的李嫌辯稱，他的情緒容易產生莫名的恐慌，為了得到安全感，才會不斷竊取女用內衣褲，甚至穿著吸毒，才能緩和情緒。

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  • 李嫌穿過的女用胸罩，被害人嫌髒，拒絕領回。（記者洪定宏翻攝）

    李嫌穿過的女用胸罩，被害人嫌髒，拒絕領回。（記者洪定宏翻攝）

  • 李嫌在自助洗衣店專偷女用內衣褲。（記者洪定宏翻攝）

    李嫌在自助洗衣店專偷女用內衣褲。（記者洪定宏翻攝）

  • 警方逮捕李嫌（右）。（記者洪定宏翻攝）

    警方逮捕李嫌（右）。（記者洪定宏翻攝）

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