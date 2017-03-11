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男童怕挨罵躲校園廁所 警助母2小時找到人

2017-03-11  08:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄楠梓警方今表示，楠梓所警員鍾日城前天（9日）8擔服值班勤務時，接獲一名著急的母親來電報案，指稱上午7時30分時將小六兒子載至巷口後，就讓他下車自行走到國小上學，但到了8時許，學校老師來電通知小孩未到學校上課，令她十分焦急，希望警方協助尋找。

警方一方面安撫該名母親的心情，一方面著手調閱監視器，並調派線上巡邏警網，至學校周遭區域尋找，同時致電校方，請老師至校園內廁所、邊陲角落尋找。

經警方調閱監視器，發現該男童在巷口下車後，即徒步往校園方向行走，期間並未有可疑人車接男童，警方沿路尋找，並致電男童母親及老師按照警方建議可能出現的場所逐一找尋，終在上午10時許在校園廁所內找到男童。

經警方了解，男童早上出門上學前，就向母親表示肚子痛不願上學，到校後因昨日回家作業未完成，擔心會被老師責罰，才躲至學校內廁所，男童不知道自己這樣的行為會造成媽媽、師長的擔心，他感到十分內疚，表示下次再不敢了。

承辦警員鍾日城表示，日前他曾受理過類似案件，最後在校園廁所內找到該名學童，故此次接獲該母親報案電話時，第一直覺即以小孩的角度思考，並提供校方過往經驗，終於順利找到男童。

警方提醒男童母親，不要對男童加以責備，改以關心鼓勵的方式，有助培養男童對自身事務認真負責的態度 男童母親對於警方秉持同理心給予協助，感激警方的積極協助。

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  • 警方調閱監視器畫面，發現男童沿著巷口到校，期間未發現可疑人車。（記者陳文嬋翻攝）

    警方調閱監視器畫面，發現男童沿著巷口到校，期間未發現可疑人車。（記者陳文嬋翻攝）

  • 警方調閱監視器畫面，發現男童沿著巷口到校，期間未發現可疑人車。（記者陳文嬋翻攝）

    警方調閱監視器畫面，發現男童沿著巷口到校，期間未發現可疑人車。（記者陳文嬋翻攝）

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