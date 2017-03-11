中生共諜曾談台灣民主 「因為沒有共產黨」

中生共諜案周泓旭昨上午遭羈押禁見。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-03-11 07:14

〔即時新聞／綜合報導〕政大企研所畢業的中生周泓旭因涉共諜案，遭檢方收押。媒體指出，周曾參與陸委會和中華青年交流協會舉辦的「民主台灣探索研習營」，還曾開玩笑說台灣可以民主，就是因為沒有共產黨。

《蘋果日報》報導，周泓旭參加研習營時，就民主議題發表意見，他說中國條件不特殊，人口密度和日本差不多、數量跟印度差不多，與美、俄同為大國，但卻不民主。周開玩笑說台灣、香港為何可以民主，原因在於沒有共產黨，這番言論讓同學們哄堂大笑。

報導指出，周還說中生的思想都是共產黨灌輸的，參與研習營應該「把茶杯的水倒出來一樣」，把過去的思想清空。