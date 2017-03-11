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涉共諜中生是「地雷王」 在校生活曝光！

去年畢業於政治大學企業管理研究所的中國籍男子周泓旭，涉嫌以學生身分在台發展共諜組織。（取自臉書）

2017-03-11  07:05

〔即時新聞／綜合報導〕檢調昨偵破首宗中生共諜案，去年畢業於政治大學企業管理研究所的中國籍男子周泓旭，涉嫌以學生身分在台發展共諜組織。媒體報導，周的同學透露他在校行徑，說他不在意學業，喜好找政治相關系所台生喝酒聊天。

《中國時報》報導，有政大畢業生說，周泓旭身形魁梧、酒量好，說話時給人客套、老練感。周延畢2年，最後撰寫45頁的碩士論文「互聯網時代以IP為主的自媒體營運策略-以《鬼島那些事》為例」畢業。

報導指出，政大東亞所某畢業生說，周雖念企管，但喜歡找東亞所學生聊天，打探報考軍情局、國安局、調查局等單位相關資訊，甚至向教授打聽消息，不少教授對他有所防備。同班同學則說他是分組報告「地雷王」，常翹課、少與同學互動。

本報報導，周泓旭去年政大畢業後，八月返中期間鎖定一名於台灣唸書時認識的外交部年輕官員，以通訊軟體，頻頻詢問他加入「組織」的意願，並提出免費赴日旅遊，以及尚未出價的美金金額等酬勞，此名外交官舉發後案情才曝光。

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