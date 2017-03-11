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研究：大陸老人更長壽但身心健康惡化

2017-03-11  00:38

〔中央社〕科學家今天報告，中國大陸80歲以上人口的數量和比例與日俱增，但身心健康狀況似乎在衰退中。

法新社報導，研究人員將1998年和2008年針對將近2萬名80－105歲老者蒐集的醫療數據和進行的調查結果加以比較，發現本世紀以來，大陸「耄耋之齡」的人口已擴大。

科學家在「刺胳針」（The Lancet）醫學期刊發表報告指出，在1998年至2008年的10年間，80－99歲老年人的死亡率下降近1%。

至於100歲和100歲以上的老年人，死亡率則降低近3%。

「80歲以上」人口是大陸增加最快的年齡族群。

不過與此同時，這個族群的生理和認知功能則出現雖輕微但重要的退化。

例如從椅子上站起或是從地上撿起一本書等簡單的事，這些大陸老者做起來會變得比較困難，記憶力測試分數也下降。

這項報告的執筆人論定：「不只對中國大陸，對全球衛生系統和社會福利而言，這都顯然足以供決策思考。」

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