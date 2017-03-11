72歲翁性侵28歲壯碩女菲傭 法官判刑4年6月
2017-03-11 00:09
〔記者李立法／屏東報導〕28歲菲傭泣訴遭72歲鍾姓僱主性侵，老翁辯稱是兩情相悅，辯護律師也認為72歲老人沒有能力性侵28歲身材粗壯的年輕女傭，但法官採信女傭說法，認定老翁犯行成立，判刑4年6個月，可上訴。
鍾姓老翁104年10月間透過仲介公司雇用菲傭「麗莎」（化名）看護年逾9旬的老母親，去年4月20日下午，仲介公司卻接獲「麗莎」求救電話，泣訴遭鍾姓僱主性侵，仲介公司隨即派員到場，並保留「體液」等相關證物後，對鍾翁提告。
鍾翁辯稱是兩情相悅，還強調是「麗莎」約他上樓，走樓梯時，「麗莎」走在前面，還邊走邊用手摸他的下體，然後就在床上發生性關係。
鍾翁的辯護律師也認為，鍾翁已經72歲，菲傭身材粗壯而且年輕，如果反抗，鍾翁豈有能力性侵得逞，況且鍾翁的老母親當時還在樓下，難道鍾翁就不怕菲傭喊救驚動母親。
麗莎指控鍾翁打她肚子，她痛得沒力氣反抗，鍾翁生殖器比較小，她沒有什麼痛的感覺，而且鍾翁很快就射精了，結束時還用食指向她比出彎曲姿勢，她知道那是死亡的意思，讓她很害怕。
法官認為雙方因階梯導致高低落差甚大，被告指前方的原告邊走樓梯邊用手觸摸被告生殖器的說法，明顯違反物理法則，實不足採，且被害人能否抵抗他人攻擊，也非僅繫於體能強弱；不能以被害人未拼死抵抗，即認屬合意性交。
法官經傳喚仲介公司人員描述被害人事後情緒反應，並檢視相關事證後，認定鍾姓老翁犯強制性交罪，處有期徒刑4年6個月，另犯恐嚇罪，處3個月徒刑，可易科罰金及上訴。
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