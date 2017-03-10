長照中心惡火釀4死 桃市府將申請假扣押業者財產
2017-03-10 23:42
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區「私立愛心長期照顧中心」惡火釀4死13傷， 桃園市長鄭文燦今天傍晚前往國軍桃園總醫院慰問罹難者家屬，他表示，由於起火點在2樓，2樓並未申請立案，屬於違規且超收，且違規事實非常明顯，他要求社會局依照法令採取連續處罰、從重處罰，並依相關法規與衛生福利部完整溝通後，裁處停辦，後續仍未改善，則勒令此一長照中心停業。
鄭文燦說，社會局已經就21名原先在一樓的住民進行轉介工作，並未讓他們回到愛心長照中心，針對2樓被濃煙嗆傷的住民還住院治療，後續健康狀況仍須關切，會請社會局、衛生局持續與家屬密切聯繫。
另外，市府會全力協助家屬處理善後事宜，家屬所提出希望凍結負責人財產的部分，市府已與地檢署聯絡，將協助並代表家屬對於負責人申請假扣押或保全追徵其財產，防止脫產，並協助求償事宜。
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