愛心長照中心移花接木 社會局長批不老實

2017-03-10 23:31

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府社會局長古梓龍今天痛批，出事的桃園市龍潭區私立愛心長期照顧中心「不老實」，因為家屬到現場看環境的時候，都是在一樓合法環境，既舒適、又乾淨，入住1樓後又被搬到2樓，家屬發現提出質疑，院方又以各種理由塘塞，讓家屬不疑有它，沒想到二樓根本不合法。

古梓龍說，到醫院探視家屬，家屬抱怨原本老人家住在一樓好好的，再去探視時候搬到2樓去，他們質問院方，工作人員告訴他們是因為擴充營業，搬到2樓沒有問題，讓家屬不疑有它。

古梓龍表示，愛心長期照顧中心的作法根本是隱匿事實，這樣的作法不老實，如果安養機構更換安置位置，民眾要特別警覺，並向市府提出檢舉。