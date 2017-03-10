未成年拉K昏茫茫 見警臨檢嗆聲「幹X娘」

2017-03-10 23:14

〔記者陳彥廷／屏東報導〕未成年男子自恃身強體壯，在KTV和同伴邊K歌又拉K，見警臨檢，竟嗆聲「幹X娘」，行徑相當囂張，警方則反制上銬，將該男以妨礙公務移送。

東港分局東濱派出所所長郭瑾樺、警員呂政福、鄭惠文3人，日前凌晨2時許執行巡邏勤務，接獲指出轄內某間KTV的包廂傳出陣陣惡臭，疑似有人吸食k他命；警方到場搜查第2間包廂畢，才走出走廊，就見有男子拉著1名女子神色慌張欲離去，郭謹樺直接喝止，要他們回到原本包廂。

警方還沒靠近該包廂，馬上聞到濃濃塑膠惡臭味，立刻進入盤查身分，在場青少年共3男3女，其中更有3名未成年，而該對男女重返包廂還一度要藏起桌上毒品、器具，但眼尖的警方直接喝止「我已經看到了」，並於桌上查獲K盤及K他命1包（含袋重0.38公克）。

此時原本疑似喝酒又拉k、躺在一旁昏茫的高壯男子，見警執行公務卻突然抓狂，仗著自己超過180公分、破百的壯漢身材，不斷對警方叫囂，除用三字經「問候」警方，就算在場有女性也不斷亂嗆如「機掰」、「林娘勒」等不雅言語，警方一開始好言相勸，但該男子仍不斷跳針用髒話跟警方溝通，警方當場以妨害公務現行犯將呂嫌逮捕，並上銬移送偵辦。

警方調查，該嗆聲的呂姓男子尚未成年，但態度卻十分囂張，最後查該群青少年共有4名尿液經初步篩檢呈現毒品k他命陽性反應，及未成年的呂男、及已成年的李男、吳女、李女4人，未成年許女、周男則呈毒品k他命陰性反應，但因現場查獲之毒品K他命一包（0.38公克）無人承認是何人所有，警方偵詢後將6名青少年依違反少年事件處理法及毒品危害防制條例罪函送偵辦。

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