長照中心火警4死13傷 里長父子50萬元交保

2017-03-10 22:39

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市龍潭區「私立愛心長期照顧中心」火警4死13傷慘劇，被查出雖有立案卻違規延伸到2樓且有超收問題，業者為了躲避查緝，利用夾板掩護電梯，桃園地檢署檢察官廖榮寬會同法醫勘驗現場，並帶回負責人龍潭里長鍾朝麟及兒子鍾健民、越籍看護工黎氏梅紅及鍾妻訊問。

訊後依業務過失致死罪嫌，諭知鍾朝麟50萬元交保、現場負責人鍾健民50萬元交保，黎氏梅紅涉嫌過失致死10萬元交保、限制住居，鍾妻則改列為證人。