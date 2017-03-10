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長照中心火警4死13傷 里長父子50萬元交保

2017-03-10  22:39

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市龍潭區「私立愛心長期照顧中心」火警4死13傷慘劇，被查出雖有立案卻違規延伸到2樓且有超收問題，業者為了躲避查緝，利用夾板掩護電梯，桃園地檢署檢察官廖榮寬會同法醫勘驗現場，並帶回負責人龍潭里長鍾朝麟及兒子鍾健民、越籍看護工黎氏梅紅及鍾妻訊問。

訊後依業務過失致死罪嫌，諭知鍾朝麟50萬元交保、現場負責人鍾健民50萬元交保，黎氏梅紅涉嫌過失致死10萬元交保、限制住居，鍾妻則改列為證人。

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  • 龍潭照顧中心大火事件，現任龍潭里里長鍾朝麟（左）、鍾健民父子兩人各以50萬元交保。（記者李容萍攝）

    龍潭照顧中心大火事件，現任龍潭里里長鍾朝麟（左）、鍾健民父子兩人各以50萬元交保。（記者李容萍攝）

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