過期原料做乳瑪琳 遠東油脂道歉稱「同仁作業疏忽」

2017-03-10 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕遠東油脂公司爆出使用過期原料製成900多噸產品，晚間發表聲明道歉，聲稱是「同仁作業疏忽」，將自主回收產品並接受消費者退費。

《中央社》報導，遠東油脂公司今（10日）晚間書面聲明指出，遠東油脂公司所有產品均依照程序製造，「惟近期有同仁作業疏忽，使部份正常油品品質出現瑕疵，本公司深感歉意」，將透過經銷商自主回收相關產品、接受消費者原價退費、並加強員工訓練和品管，並配合司法單位調查責任歸屬。

桃園市檢調及衛生局指出，遠東油脂工廠涉嫌使用過期的無水奶油及乳瑪琳，製成19項共900多噸的產品，現場43噸產品已於8日的聯合稽查中遭到封存。