| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

過期原料做乳瑪琳 遠東油脂道歉稱「同仁作業疏忽」

2017-03-10  22:37

〔即時新聞／綜合報導〕遠東油脂公司爆出使用過期原料製成900多噸產品，晚間發表聲明道歉，聲稱是「同仁作業疏忽」，將自主回收產品並接受消費者退費。

《中央社》報導，遠東油脂公司今（10日）晚間書面聲明指出，遠東油脂公司所有產品均依照程序製造，「惟近期有同仁作業疏忽，使部份正常油品品質出現瑕疵，本公司深感歉意」，將透過經銷商自主回收相關產品、接受消費者原價退費、並加強員工訓練和品管，並配合司法單位調查責任歸屬。

桃園市檢調及衛生局指出，遠東油脂工廠涉嫌使用過期的無水奶油及乳瑪琳，製成19項共900多噸的產品，現場43噸產品已於8日的聯合稽查中遭到封存。

廣告
  • 遠東油脂公司爆出使用過期原料製成900多噸產品，晚間發表聲明道歉，聲稱是「同仁作業疏忽」，將自主回收產品並接受消費者退費。（衛生局提供）

    遠東油脂公司爆出使用過期原料製成900多噸產品，晚間發表聲明道歉，聲稱是「同仁作業疏忽」，將自主回收產品並接受消費者退費。（衛生局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 乳瑪琳 遠東油脂 黑心食品
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：過期原料做乳瑪琳 遠東油脂道歉稱「同仁作業疏忽」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月11日‧星期六‧丁酉年二月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.