桃園安養院火警奪4命 新北聯合稽查安檢因應

2017-03-10 21:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕桃園市安養院驚傳惡火奪走4名長輩性命，因新北市新店樂活長照中心也曾發生大火釀成6死，當時消防安檢合格，卻凸顯安養院從業人員不足的問題，新北市政府公安督導會報發的聯合稽查小組在去年案發後，也全面強化對安養院安全檢查與應變，希望提供安全的長者照護環境。

新北市消防局說，去年新店區樂活長照中心發生大火，造成6位收容長者不幸死亡，老人安養機構的安全問題引發關注，新北市也啟動轄內各類安養收容與醫療照護機構的建築物及消防安全檢查，並訂定緊急、意外事件及天然災害處理流程、應變機制及緊急聯絡網，提供安全的就養、就醫環境。