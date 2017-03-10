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長照中心火警4死13傷 里長父子50萬元交保
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操作堆高機不慎 男子慘遭夾死

2017-03-10  21:20

〔記者張軒哲／台中報導〕操作堆高機要小心！台中市清水區下午傳出操作堆高機致死意外，41歲顏姓男子疑因操作堆高機時，遭油壓升降桅桿夾死，警消獲報救出顏男，送醫急救仍傷重不治，詳細事發原因有待調查釐清，職安署中區職安中心也派員前往了解是否違反《職業安全衛生法》。

警方指出，顏男今天中午在清水區南華路一處工地工作，他操作堆高機搬動貨車上的車用保溫箱時，疑似因推高機與保溫箱之間有異物，顏男站立在駕駛座與油壓升降桅桿間，欲排除異物時，身體不慎觸碰到操作桿，油壓升降桅桿瞬間向後推，顏男閃避不及，胸部與腹部被緊緊在夾升降桅桿與駕駛座間。

警消指出，到場救援時，顏男疑因胸部、腹部遭重壓，已無呼吸心跳，臉部因缺氧發黑，趕緊將顏男送至童綜合醫院急救。梧棲童綜合醫院表示，顏男到院時已失去生命跡象，急救後一度恢復血壓與心跳，但因雙肺挫傷、肋骨、胸椎骨折，腹部內出血，傷勢過重，開刀後仍回天乏術。

意外發生後，職安署中區職安中心指出，已派員前往工地現場檢查，若雇主有違反《職業安全衛生法》將依法開罰。

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  • 男子操作堆高機不慎慘遭夾死。（記者張軒哲翻攝）

    男子操作堆高機不慎慘遭夾死。（記者張軒哲翻攝）

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