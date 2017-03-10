黑心冬瓜茶不法獲利近1500萬元 雄檢今起訴

2017-03-10 20:42

〔記者黃建華／高雄報導〕針對高市衛生局會同保七總隊第三大隊第三中隊偵辦仁武區某冬茶廠工廠違法添加工業用石灰案，高雄地檢署今偵查終結，將實際負責人朱姓女子及登記負責人楊姓男子依違反食品安全衛生管理法食品、添加未經主管機關許可之添加物而販賣罪及刑法詐欺罪提起公訴。

檢方指出，被告二人明知食品如有添加未經衛生福利主管機關許可之食品添加物，不得製造、加工、販賣；且食品如有添加食品添加物，應於食品之容器或外包裝，以中文及通用符號明顯標示食品添加物名稱；亦明知工業用石灰未經向衛生福利主管機關辦理查驗登記取得許可文件，不得供為食品添加物使用；而食品添加物於食品製造過程中，亦應符合衛生福利部發布之「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。

被告二人竟與顏姓員工等4人（均另為緩起訴處分）意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財及販賣添加非法添加物食品之犯意聯絡，自民國103年3月起至105年10月26日被查獲止，由朱姓女子向不知情廠商，購入工業用石灰，其等再將生冬瓜片浸泡於添加上開工業用石灰之石灰水中，而後進行熬煮，使冬瓜片纖維化而久煮不爛，增加賣相並降低製作冬瓜糖磚、冬瓜條之成本；產品製作完成後，再以駕車運送或以物流方式配送上開冬瓜糖磚、冬瓜條等成品至不知情下游廠商，使下游廠商，誤以為上開冬瓜糖磚、冬瓜條等成品，係符合消費者期待之可供人食用之原料製造，致陷於錯誤而購買。合計期間內犯罪所得達新台幣1486萬4640元。