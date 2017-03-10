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廣播主機設置惹議 里長挨告竊電

2017-03-10  20:17

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市土城區某社區的李姓住戶，不滿里辦公室的廣播主機，串連至社區警衛室廣播主機，認為2台主機雖各自有電源線，但均使用警衛室插頭，認為此舉涉嫌竊取社區電源，有盜電之嫌，提告該里石姓里長竊盜罪，但新北地檢署調查，廣播主機在石男擔任里長前就已設置，且石男去年已向區公所申請設置新廣播系統，認為他主觀無竊取社區電源犯意，今予石男不起訴處分。

出庭時，石男喊冤表示，當初與前里長交接時，對方跟他說里上的廣播系統，安裝於社區警衛室，他不知道原因為何，但2台廣播主機都有編列公務預算維修，且2台主機連結使用時間已長達19年。

該里廣播系統維修商說，因常有民眾將汽車停放在社區內，為方便里辦公室廣播請民眾移車，所以將廣播系統設置於社區警衛室內，且2台廣播主機使用相同播音喇叭，2台廣播主機串聯後可產生較大功率，因此他建議將2台主機串聯。

檢方認為，該里廣播使用到社區電能，是因其與社區廣播主機使用共同播音喇叭，但2台廣播主機在石男擔任里長前就已設置，認定他罪證不足不起訴。

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  • 新北地檢署調查，廣播主機在石男擔任里長前就已設置，且石男去年已向區公所申請設置新廣播系統，認為他主觀無竊取社區電源犯意，今予石男不起訴處分。（記者陳慰慈攝）

    新北地檢署調查，廣播主機在石男擔任里長前就已設置，且石男去年已向區公所申請設置新廣播系統，認為他主觀無竊取社區電源犯意，今予石男不起訴處分。（記者陳慰慈攝）

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