撿到40萬「心裡很苦」 拾荒婦急送警方認領
2017-03-10 19:14
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉67歲吳姓老婦，昨天傍晚撿拾資源回收物時，發現撿回來的紙盒裡竟有40多萬元，雖然1個月撿回收頂多賺1千多元，但她不貪心，整包錢送到水上派出所，希望能夠找回失主，警方看到阿嬤不貪鉅款，非常感動。
吳姓婦人育有2男2女，先生因病過世，她獨自居住，平常推車在附近撿拾回收物，雖然收入不多，但她說自己以前有工作，退休後勉強可以維持生活，撿拾資源回收物多少補貼家用。
吳婦的女兒都已嫁，次子在台南工作，長子4年前失聯，沒再跟家裡聯絡；她昨晚在附近撿拾回收物後發現撿到鉅款，「覺得心裡很苦」，不趕快送到派出所心裡會很亂，因此趕緊送去認領。
水上分局水上派出所長蕭全源說，阿嬤撿拾資源回收過日，撿到鉅款絲毫不貪，值得敬佩，除希望失主儘快來認領，也會在周邊訪查。
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