西門町火警嚇壞觀光客 觀傳局：疑為非法日租套房

2017-03-10 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕西門町昆明街某大樓今（10日）凌晨發生火警，讓不少住戶受到驚嚇。台北市觀光傳播局指出，起火點疑為非法日租套房，將勒令歇業。

綜合媒體報導，凌晨這起火警的起火點是大樓7樓套房內的電熱水器，有100多名住戶及觀光客因火警疏散，1名馬來西亞籍孕婦身體不適送醫。

北市觀傳局今天上午派員查訪後，懷疑起火處經營非法日租套房，若後續查證屬實，將依《北市觀光發展條例》處罰鍰、勒令停業甚至斷水斷電。

觀傳局官員指出，該處大樓曾有6戶因經營非法日租套房遭到裁處，為打擊非法日租業者，市府已要求網路訂房平台「Airbnb」將非法日租套房下架，也會要求平台配合執法，清查所有非法旅宿，並加強相關蒐查工作。