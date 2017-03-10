慘！蝶戀花未幫司機投保 家屬領嘸死亡給付

2017-03-10 18:41

〔記者吳政峰、黃捷／台北報導〕士林地檢署10日公布蝶戀花遊覽車事故調查報告，指蝶戀花未幫旗下司機投保勞工保險，換言之，身故的司機康育薰未受勞保保障，家屬將拿不到勞保的死亡給付，即康育薰的45個月月薪。

調查報告指出，依據2月13日的資料，蝶戀花旅行社未替旗下16名司機投保勞保，1名自行向職業工會投保、1名透過廣告公司投保、另1名透過金海岸運通有限公司投保，餘13名均無勞保，包含康育薰。

根據勞工保險條例第七節「死亡給付」，被保險人不幸因公身亡，勞工保險局應依其平均月投保薪資，給予遺屬5個月的喪葬津貼及40個月的遺屬津貼。

以康育薰月薪約4萬多元計算，遺屬原應獲得近2百萬元的死亡給付，但因蝶戀花旅行社未幫康育薰投保，他本身在外亦無勞保，家屬們確定無法拿到這筆錢。