市價僅200元 婦人偷16顆洋蔥換得賊名

2017-03-10 18:39

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六一位羅姓婦人貪小便宜，經常利用半夜在住家附近「巡」別人家的菜園，只要看到已成熟的就下手偷採，但夜路走多了終究難逃法網。

羅姓婦人凌晨3時不睡覺，反而利用夜深人靜之際，騎著機車在住家附近農田尋找下手目標，在斗六市江厝里部子路段發現有一片菜園，見四下無人，便進入菜園內盜採16顆洋蔥，不料地主突然出現，羅婦來不及逃跑當場人贓俱獲，警方獲報趕抵現場，依竊盜現行犯將羅嫌逮捕。

羅嫌表示偷洋蔥是要要帶回家自己食用，警方清查後發現，16顆洋蔥市價只有200元，卻換來竊盜罪嫌移送法辦，真的是得不償失。