藝人邵昕GG 炒股要賠5407萬

2017-03-10 18:15

〔記者溫于德／台北報導〕藝人邵昕、亨豐投資董事長陶煥五、炒手周鼎與金主秦庠鈺等人，日前捲入碩天科技炒股案遭查辦。刑事方面，高等法院去年5月依違反證交法等罪，判邵昕有期徒刑1年8月、緩刑4年，須繳國庫60萬元，主嫌陶煥五、周鼎則各被重判6年徒刑。台北地院今就民事求償判賠，邵昕等13人須連帶賠償5407萬多元。刑、民均可上訴。

至於秦庠鈺部分，一審遭判刑3年2月後，即棄保潛逃，有消息傳出，人疑似藏匿於中國上海。

台北地檢署在100年初偵辦以周鼎為首的鼎立集轉吸金案時，意外發現他透過陶煥昌認識其弟陶煥五等陶家兄弟，以及秦庠鈺、藝人邵昕等人。一干人等商議合作投資股票，由周先向鼎力集團總裁籌措1億元，再於同年3月間鎖定碩天科技炒作，並陸續向秦籌措共17億5千萬元，且藉人頭戶相對成交等方式，一度將碩天從約70元拉抬到每股150元，後遭偵辦。